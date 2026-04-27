Amed Sportif Faaliyetler, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

1'inci lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı