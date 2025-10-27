Amed Sportif Faaliyetler'de İki Futbolcunun Sakatlığı Şoku

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fernando Andrade ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaklarını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin kontrolleri ve detaylı tetkikleri sonucunda iki oyuncuda ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fernando Andrade'nin yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde, sağ ayak tabanı plantar bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Futbolcumuz Emrah Başsan'ın yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde ise sol kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Kendisine gerekli tedavi uygulanmaya başlanmış olup tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi beklenmektedir. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz."