Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcu Daniel Moreno'nun dudağına dikiş atıldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, futbolcu Daniel Moreno Mosquera yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanarak ameliyata alındı. Dudağına toplam 25 dikiş atıldı ve sağlık durumu iyi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında dün sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de, karşılaşma sırasında yaralanan futbolcu Daniel Moreno Mosquera'nın dudağına dikiş atıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Moreno Mosquera'nın rakibiyle girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonucu dudağının yarıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından maça devam eden Daniel Moreno'nun, karşılaşma sonrası acil olarak ameliyata alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorum FK karşılaşması sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Daniel Moreno'nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 1,5 saat süren operasyon iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
