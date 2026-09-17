Amed Sportif Faaliyetler’de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet aldı.

Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet edildi. Takımda forma giyen Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi (Kosova), Albant Lafont (Fildişi Sahili), Rayan Raveloson (Madagaskar), Rayan Lutin (Komorlar) ve Amadou Cisse (Gine) milli takımlarından davet aldı. Kulüpten konuya ilgili yapılan açıklamada, oyunculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı