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Amed Sportif Faaliyetler’de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi

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Amed Sportif Faaliyetler’de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi
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Trendyol Süper Lig’de 3. sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler’de 6 futbolcu, milli takımlarına davet aldı.

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet aldı.

Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet edildi. Takımda forma giyen Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi (Kosova), Albant Lafont (Fildişi Sahili), Rayan Raveloson (Madagaskar), Rayan Lutin (Komorlar) ve Amadou Cisse (Gine) milli takımlarından davet aldı. Kulüpten konuya ilgili yapılan açıklamada, oyunculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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