Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate ile Anlaşma Sağladı

Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate ile Anlaşma Sağladı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin kulübe hayırlı olmasını diledi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Cheikhou Kouyate'ye Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
