Amed Sportif Faaliyetler'de Boluspor maçı hazırlıkları
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki çalışmalar, savunma ve hücum teknikleri üzerine odaklanıyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor, 5 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin