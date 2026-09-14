Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına 16 Eylül Çarşamba günü devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?

Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
9 aydır aranan kız çocuğu eski öğretmeninin evinden çıktı

9 ay boyunca her yerde aranan kız çocuğu bu adamın evinden çıktı