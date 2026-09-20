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Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yenip liderliğe yükseldi; Iğdır'da kutlandı

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Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yenip liderliğe yükseldi; Iğdır'da kutlandı
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle Iğdır'da bir grup taraftar araç konvoyu ve meşalelerle kutlama yaptı; Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçlık konvoy oluşturuldu.

AMED Sportif Faaliyetler'in evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesi Iğdır'da araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Iğdır'da bir grup taraftar araçlarıyla cadde ve sokakları doldurdu. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçlık konvoy oluşturan Iğdırlılar, Amed'in galibiyetini kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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