Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler'de Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Aytaç Kara'ya hizmetleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1'nci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yolları ayırdı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu