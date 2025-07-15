Amed Sportif Faaliyetler Abdullah Tazgel ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 22 yaşındaki sol bek Abdullah Tazgel ile 2025-2028 sezonları için anlaştığını duyurdu. İmza törenine kulüp yönetimi katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Abdullah Tazgel'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz, sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel ile 2025–2026, 2026–2027 ve 2027-2028 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Abdullah Tazgel'e Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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