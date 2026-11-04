Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak

Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şehmus Özer Tesisleri'nde Besnik Hasi yönetiminde taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı; maç 7 Kasım Cumartesi 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA