Amed Sportif Faaliyetler, 11. haftada Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, 11. haftada Galatasaray deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde koşu, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç yapıldı; hazırlık yarın sürecek.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması ve çift kale maç yaptı.
Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA