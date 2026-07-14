Amed Sportif Faaliyetler, Umut Meraş'ı transfer etti
Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor forması giyen sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor'dan Umut Meraş'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Umut Meraş'a Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı