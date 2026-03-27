Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması Açıklaması
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcu Bobby Adekanye'nin transferi için gerekli bonservis bedelinin ödendiğini ve geçici transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Go Ahead Eagles Kulübünden 8 Ocak 2025'te transfer edilen Adekanye'nin bonservis bedeline ilişkin ilgili kulübün FIFA'ya başvuruda bulunduğu belirtildi.
Söz konusu ödemenin kulüp tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ödeme belgelerinin FIFA'nın ilgili sistemlerine yüklenmesinin ardından geçici transfer yasağının kaldırılacağı ifade edildi.