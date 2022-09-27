Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olaylı Amed maçı sonrası Bursaspor sessizliğini bozdu: Bundan sonrası herkesin problemidir

Spor Haberleri

Amed Sportif-Bursaspor maçının öncesinde ve sonrasında çıkan olayların ardından, Yeşil-Beyazlı yönetim sessizliğini bozdu. Bursaspor yönetimi, mücadelede yaşananlarla ilgili hazırladığı özel videoyu kulüp resmi hesaplarından, "Bundan sonrası herkesin problemidir." notunu düşerek paylaştı. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar büyük tepki çekmiş, taraftarın sosyal medyada TFF'den maçı iptal etmesi yönündeki çağrısı da karşılıksız kalmıştı.

BURSASPOR YÖNETİMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bursaspor yönetimi ise maçtan bir gün sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, " Dün saha içinde oynamaya çalıştığımız 'maçtan' görüntüler. Bundan sonrası herkesin problemidir!" açıklaması yapıldı. Görüntülerde hem saha içindeki futbolcuların sert müdahaleleri, hem de taraftarın sebep olduğu olaylar görülüyor.

Amed maçında çıkan olaylardan sonra Bursaspor'dan olay paylaşım: Bundan sonrası herkesin problemi

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler.com / Hüseyin İzci - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Halit:

yazık çok yazık ben mardinliyim ve bizim orda değişmez kural var evime gelen düşmanım dahi olsa el sürülmez bu kişiler misafir falan dinlemiyor yazıklar olsun size

Cevap Yaz 5 41 Yayından Kaldır
duyarlı vatandaş:

SAĞ DUYU AÇIKLAMASI YAPAN TAKIMLARI HAVALANINDA ÇİÇEKLE KARŞILAYAN BİR TANE YÖNETİCİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İLLAHİ BİRKAÇ TARAFTAR ÖLÜR SONRA HEPİMİZ KARDEŞİZ.

Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
Hisman Uymaz:

Her nedense bu bursaspor nereye giderse orda Problem oluyor kapatin gitsin her yerde sorunlu bir takim

Cevap Yaz 50 19 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title