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Amedspor'da Zdravko Dimitrov, Mardinspor'a bonservissiz transfer oldu

Amedspor'da Zdravko Dimitrov, Mardinspor'a bonservissiz transfer oldu
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AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcu Zdravko Dimitrov'un yönetim kurulu kararıyla bölge kulüplerine destek amacıyla bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olduğunu duyurdu.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolculardan Zdravko Dimitrov'un, yönetim kurulu kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Zdravko Dimitrov'un yönetim kurulunun kararı doğrultusunda gerekli kolaylıkların sağlanmasıyla bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Zdravko Dimitrov, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olmuştur. Formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu emek ve kulübümüze sunduğu katkılar için Zdravko Dimitrov'a teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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