Bursaspor'dan "Amed diye bir yer yoktur, Bursaspor'a selam olsun" diyen Bahçeli'ye jest

Olaylı Bursaspor-Amedspor karşılaşmasının ardından, " Bize göre Amed diye bir yer yoktur. Bursaspor taraftarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyor ve selamlıyorum" açıklaması yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, Bursaspor Kulübü forma gönderdi.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni ziyaret etti.

Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu forma hediye etti. MHP heyeti de formayı yarın Bahçeli'ye vereceklerini söyledi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM"

Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu. Kalkancı, "Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

16 NUMARALI BAHÇELİ FORMASI

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu 16 numaralı formayı hediye etti.

BAHÇELİ, "BURSASPOR TARAFTARINI TEBRİK EDERİM, AMED DİYE BİR YER YOKTUR" DEMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında, "Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu hepimizin malumdur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler başkadır. Düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır. Gelişmeler karşısında TFF'nin atıl ve aciz kaldığı görüşlerine kulak verilmedi. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vahasıdır. Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek gelecek kuşaklara yapılacak en büyük kötülüktür. Müsamaha etmeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.