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Amca-yeğen depremzedelere yardım için ikinci kez yola çıktı

Spor Haberleri

Amca-yeğen depremzedelere yardım için ikinci kez yola çıktı

Depremzedeler için toplanan yardımlar tırlarla afet bölgelerine gönderilirken, o tırlardan birini de amca-yeğen birlikte götürüyor.

Depremzedeler için toplanan yardımlar tırlarla afet bölgelerine gönderilirken, o tırlardan birini de amca-yeğen birlikte götürüyor. İlk olarak Malatya'ya giden amca Eyüp Durmuş ile yeğen Emre Durmuş, bu sefer de yardımları Maraş'a ulaştıracak.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor. Galatasaray da başlattığı yardım kampanyası ile Nef Stadyumu'nda toplanan malzemeleri tırlarla afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. O tırlardan birini amca-yeğen olan Eyüp Durmuş ile Emre Durmuş kullanıyor. Bir kez deprem bölgesine giden ve dönen Eyüp Durmuş ile Emre Durmuş, bugün ikinci kez o bölgeye hareket etti.

Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Amca Eyüp Durmuş, "Yükümüzü indirdik, boş bir şekilde geldik depremzede kardeşlerimize bir an önce yetişelim diye. Malatya'ya gittik. Bugün de Maraş'a gideceğiz. İnsanlar çok zor durumda. Çok soğuk, battaniyeye, çadıra ihtiyaçları var. İnşallah oradaki kardeşlerimiz bir an önce kurtulur" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Emre Durmuş Malatya Eyüp Spor Haberler

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