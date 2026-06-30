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Ambar Kızılırmakspor şampiyon

Ambar Kızılırmakspor şampiyon
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Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Ambar Kızılırmakspor, Sarız Anadoluspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu ve 2026-2027 sezonunda 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Ambar Kızılırmakspor, rakibi Sarız Anadoluspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Kırmızı-siyahlılar 2026-2027 sezonunda 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Gökhan Mutlu, Aykut Cem Bulut, Gülşen Urgun

Ambar Kızılırmakspor: Aytaş Aydoğdu, Salih Can Kara, Ömer Faruk Kalkan, Yusuf Arslantürk, Mehmet Altıparmak, Remzi Yılmaz, (Berkay Kavuklu dk. 60), Samet Gümüş, (Mustafa Zafer dk. 55), Ali Efe Odakır, (Batuhan Karakuş dk. 79), Furkan Gülce, Yusuf Berat Özbilek, (Emre Tekin dk. 79), Burhan Gazi Şahin

Sarız Anadoluspor: A. Yakup Boyraz, Onur Kişi, Mehmet Tumar, Mustafa Deliduman, Erkam Boyraz, Oğuzhan Kurtoğlu, Ahmet Furkan Salman, Enes Durmaz, Hüseyin Kaya, Engin Temir, Mehmet Tek

Goller: Remzi Yılmaz (dk. 18, dk. 59), Yusuf Berat Özbilek (dk. 45+5) (Ambar Kızılırmakspor), Oğuzhan Kurtoğlu (dk. 52), Mehmet Tek (dk. 72 pen) (Sarız Anadoluspor)

Kırmızı kartlar: Samet Gümüş (dk. 65), Ömer Ünal (dk. 65), Ömer Faruk Kalkan (dk. 71) (Ambar Kızılırmakspor), Mustafa Deliduman (dk. 90+8) (Sarız Anadoluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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