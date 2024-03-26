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Ambar Kızılırmakspor Alsancakspor'u 2-0 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Ambar Kızılırmakspor ligin 5. haftasında oynadığı maçta Alsancakspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Merve Nur Topaktaş, Mert Han Uruk

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner (Ali Şakar dk.90), Yakup Aslan, Barış Soysal (Ayhan Aslan dk.46), Muhammet Ünal, Emre Tekin (Remzi Yılmaz dk.46), Furkan Batar, Ömer Faruk Kalkan, Ozan Sevingen (Ömer Ünal dk.74)

Alsancakspor: Ali Çiftçi, Türker Yılmaz (Emirhan dk.53), Onur Kişi, Oğuzhan Ceylan, Serhat Mert, Sezgin Lama, Onur Dökmeci, Erkan Kızıltan, Mustafa Boztoprak (İsmail Doğan dk.53), (İbrahim Onan dk.56), Cafer Eroğlu, Ramazan Ozon, (Polat dk.85)

Goller: Yusuf Aslaner (dk.37), Furkan Batar (dk.74)( Anbar Kızılırmakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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