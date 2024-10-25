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Amatör Spor Kulüpleri Sorunları Masaya Yatırıldı

Amatör Spor Kulüpleri Sorunları Masaya Yatırıldı
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ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelerek, kulüplerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı. Trabzon'daki tesis ve saha sıkıntılarına dikkat çekilirken, Trabzonspor'un desteği vurgulandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda, amatör spor kulüplerinin sorunları ve yapılması gerekenler görüşüldü.

Trabzon'da 100'ün üzerinde futbol kulübü ve 40 saha bulunduğunu belirten Kurt, amatör kulüplerin tesis ve saha problemi yaşadığını söyledi.

Kurt, sorunları hep birlikte çözüme kavuşturmak için spor kulüplerinin temsilcileri ile sık sık bir araya geleceklerini aktardı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın amatör kulüplere verdiği desteğe işaret eden Kurt, Trabzonspor'un hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ve amatör kulüplere malzeme ve top desteğinde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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