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Amatör Spor Haftası'na Davet

Amatör Spor Haftası'na Davet
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Ekim ayında kutlanacak Amatör Spor Haftası'na tüm vatandaşları davet etti. Etkinlikler, 3x3 Basketbol, Sokak Futbolu, bisiklet yarışları gibi birçok organizasyonu içerecek.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, her yıl Ekim ayında kutlanan Amatör Spor Haftası'na tüm vatandaşları davet etti. Özalp, "Amatör Spor Haftası, ülkemizde sporun yaygınlaşması ve desteklenmesi adına çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, başarılı sporcularımızın halkla buluşmasını, yeni bireylerin spora kazandırılmasını ve amatör spor dallarına gereken desteğin sağlanmasını hedefliyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikler, açılış korteji ve çelenk sunumu ile başlayacak. Amatör Spor Haftası, sporun birleştirici gücüyle sporcuları ve spor tutkunlarını bir araya getirerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederken dostluk ve dayanışma ruhunu da pekiştirecek. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler arasında 3x3 Basketbol Turnuvası, 5x5 Sokak Futbolu Turnuvası, 9-10 yaş grubu için düzenlenen Can Cangök Futbol Turnuvası, Ayak Tenisi Turnuvası ve Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları gibi heyecan verici organizasyonlar bulunuyor. Bu yarışmalar, çocuklar, gençler ve sporseverlere sporun keyfini yaşatacak.

Ayrıca, "Gençlik Doğada Buluşuyor" temasıyla düzenlenecek doğa yürüyüşü, katılımcılara doğanın güzelliklerini keşfetme ve sağlıklı yaşam bilincini artırma imkanı sunacak.

Spor Sokağı etkinlikleri, hafta boyunca her yaştan bireyin katılımını teşvik ederken, "Zirvedeki Sporcular Buluşmaları" programları ile gerçekleştirilecek söyleşi etkinlikleri ve "Sporun EN'leri Ödül Töreni" ile sona erecek.

Özalp, tüm sporseverleri hafta boyunca sürecek etkinliklere katılmaya ve sporla dolu bir hafta geçirmeye davet etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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