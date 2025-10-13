Amatör Spor Haftası, Kütahya'da Coşkuyla Başladı

Amatör Spor Haftası, Kütahya'da coşkulu bir yürüyüşle başladı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda sporun birleştirici gücü, dostluk, mücadele ve azim bir kez daha ön plana çıktı.

Ziraat Bankası (Sevgi Yolu) önünden başlayan yürüyüşte yüzlerce sporcu, öğrenci, amatör spor kulübü yöneticisi ve sporsever, 'spora, dostluğa ve dayanışmaya' adım attı. Yürüyüşün ardından Dumlupınar Spor Salonu'nda spor gösterileri ve 'Yılın Enleri Ödül Töreni' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, törende yaptığı açıklamada, Amatör Spor Haftası'nın büyük bir coşkuyla başladığını belirterek, "Bugün Amatör Spor Haftası'nın başlangıcını Kütahya'da coşkuyla gerçekleştirdik. Yüzlerce sporcumuz, öğrencimiz, amatör spor kulüplerimizin başkanları ve sporcularımızla birlikte startımızı verdik. Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda eğlence dolu anlar yaşadık. Amatör spor, büyük takımların temelidir. Ülkemizi iyi temsil eden sporcuların yetişmesinde amatör sporun büyük payı vardır" diye konuştu.

Küçük, Kütahya'nın spor altyapısının oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, "Tesislerimiz yeterli seviyede. Vatandaşlarımızın spora ilgisi de giderek artıyor. Milli takımlarımızın uluslararası başarıları da bu ilgiyi daha da pekiştiriyor. Biz de elimizden geldiğince sporun her dalına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA