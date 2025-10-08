Haberler

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Karaman'da kortej yürüyüşü ile başladı. Etkinlikler, 11 Ekim'e kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Karaman'da kortej yürüyüşüyle başladı.

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden kortej yürüyüşüyle başladı. İl protokolünün ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda çeşitli sportif oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin yapıldığı alana gelen Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de oyun oynayan gençlere eşlik etti. Etkinlikler 11 Ekim'e kadar devam edecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor

Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.