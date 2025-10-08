Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Karaman'da kortej yürüyüşüyle başladı.

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden kortej yürüyüşüyle başladı. İl protokolünün ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda çeşitli sportif oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin yapıldığı alana gelen Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de oyun oynayan gençlere eşlik etti. Etkinlikler 11 Ekim'e kadar devam edecek. - KARAMAN