Amatör Spor Haftası başlıyor

Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör sporlara ilginin artırılması ve her yaştan bireyin spora teşvik edilmesi hedefiyle her sene kutlanan Amatör Spor Haftası, bu yıl 6-11 Ekim 2025 tarihleri arasında kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gençliğin Enerjisi Sporun Birleştirici Gücüyle Buluşuyor" sloganıyla kutlanacak Amatör Spor Haftası başlıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de 6-11 Ekim tarihleri arasında kutlanacak hafta boyunca Amatör sporların yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalığın artırılması için hafta boyunca düzenlenecek olan organizasyonlar, spora gönül verenleri bir araya getirerek, amatör spora olan ilgiyi pekiştirmeyi amaçlıyor. Amatör sporlara dikkat çekmek için 08 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da Valilik önünden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, amatör sporcular ve her yaştan vatandaş katılabilecek. Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan alanda branş tanıtımları ve sporcu gruplarının gösterileri gerçekleşecek.

Hafta boyunca turnuvalar yapılacak

Amatör Spor Haftası kapsamında hafta boyunca birçok spor branşında turnuvalar düzenlenecek. Satranç, Okçuluk, Masa Tenisi, Oryantiring, Voleybol, 3x3 Basketbol, Ayak Tenisi, Hemsball gibi farklı spor dallarında etkinlikler olacak. İlçelerde Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri aracılığıyla haftanın önemine ilişkin faaliyetler yapılacak.

Sporu her yaş grubuna yaymayı hedeflediklerini belirterek amatör sporların bu alanda en önemli güç olduğunun altını çizen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, "Amatör sporlar, sporun kalbidir. Bu alandaki emek ve özveri; gençlerimizin gelişiminde, disiplin kazanmalarında ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde büyük rol oynuyor. Biz de bu ruhu desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

