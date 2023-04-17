Amatör maçtaki kavga kamerada

Kastamonu 1. Amatör Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk karşılaşmasında Tosyaspor, Ormanspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kastamonu 1. Amatör Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk karşılaşmasında Tosyaspor, Ormanspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Tosyaspor ile Ormanspor, dün Kastamonu Gazi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ormanspor'u 2-0 mağlup eden Tosyaspor ligin şampiyonu oldu. Karşılaşma sırasında futbolcular arasında yaşanan gerginlik ise maçın ardından kavgaya dönüştü. Bir futbolcunun rakibine yumruk atması ile başlayan kavgada karşılıklı tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırabildi. - KASTAMONU