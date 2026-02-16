Haberler

Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

Güncelleme:
Malatya 1. Amatör Lig 10. haftasında oynanan Darendespor - Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçında şok bir olay yaşandı. Maç 1-1 devam ederken, Darendespor'un bulduğu gol, yardımcı hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının ardından tribünlerden sahaya çocuk bisikleti atıldı ve bu bisiklet hakem Başkurt'a isabet etti. Çarpmanın etkisiyle sol kaşından yaralanan Başkurt, bir süre bilincini kaybetti.

Malatya 1. Amatör Lig 10. haftasında oynanan Darendespor – Hekimhan Belediyesi Girmanaspor karşılaşmasında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelede yardımcı hakem Hakan Başkurt ağır şekilde yaralandı.

OFSAYT KARARI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma 1-1 devam ederken 87. dakikada Darendespor'un bulduğu gol, 1. yardımcı hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

SAHAYA ÇOCUK BİSİKLETİ ATILDI

İptal edilen gol sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan bir çocuk bisikleti yardımcı hakem Hakan Başkurt'a isabet etti. Çarpmanın etkisiyle sol kaşında ciddi şekilde yaralanan hakem yere yığıldı ve bir süre bilincini kaybetti. Yaşanan olay sonrası karşılaşmanın akıbeti ve sorumlularla ilgili süreç merakla bekleniyor.

