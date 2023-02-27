Amatör ligde kavgalı taraftarları depremzedelere yardım maçı barıştırdı

Konya'nın amatör liglerinde uzun süredir mücadele eden Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor'un taraftarları arasında bir süredir devam eden gerginlik depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen maçta son buldu.

Konya'nın amatör liglerinde uzun süredir mücadele eden Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor'un taraftarları arasında bir süredir devam eden gerginlik depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen maçta son buldu.

Sarayönü Stadı'nda dün oynanan dostluk maçı 2-2 beraberlikle sona ererken maç sonrası iki takım taraftarları dostluk görüntüleri verdi. Sarayönü ve Akşehirli taraftarlar, sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'dostluk kazandı' ifadelerini yer verdi. Sarayönü Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Kart ile Akşehirspor Teknik Direktörü Bekir Mehtap da Konya futboluna uzun yıllardır hizmet eden iki camia arasındaki buzların erimesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve futbolun, dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde olması gerektiğini söyledi. Ayrıca iki takım maç sonrası birlikte yemekte buluştu.