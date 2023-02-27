Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amatör ligde kavgalı taraftarları depremzedelere yardım maçı barıştırdı

Spor Haberleri

Amatör ligde kavgalı taraftarları depremzedelere yardım maçı barıştırdı

Konya'nın amatör liglerinde uzun süredir mücadele eden Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor'un taraftarları arasında bir süredir devam eden gerginlik depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen maçta son buldu.

Konya'nın amatör liglerinde uzun süredir mücadele eden Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor'un taraftarları arasında bir süredir devam eden gerginlik depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen maçta son buldu.

Sarayönü Stadı'nda dün oynanan dostluk maçı 2-2 beraberlikle sona ererken maç sonrası iki takım taraftarları dostluk görüntüleri verdi. Sarayönü ve Akşehirli taraftarlar, sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'dostluk kazandı' ifadelerini yer verdi. Sarayönü Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Kart ile Akşehirspor Teknik Direktörü Bekir Mehtap da Konya futboluna uzun yıllardır hizmet eden iki camia arasındaki buzların erimesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve futbolun, dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde olması gerektiğini söyledi. Ayrıca iki takım maç sonrası birlikte yemekte buluştu.


Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sarayönü Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title