TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 Giresunspor: 2

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Amasyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Amasyaspor'a golleri Talha Kirman (kk.) ve Fahri Yağız Parlak kaydederken, Giresunspor'un golleri Arda Kılıç ve Şahin Dik'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Giresunspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Yakup Özhan, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Celep

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Hayta, Fatih Ergen (Enes Kitapçı dk.49), Cenk Kuşku (Halitcan Hicin dk.46), Onur Kolay, Tamer Aşık (Egehan Güner dk.90), Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Mustafa Parlak

Giresunspor: Göktan Cörüt, Şahin Dik, Şenel Hami Aydemir (Yiğit Karataş (dk.85), Muhammet Bedirhan Yanık, Talha Kirman, Arda Cebeci (Emirhan Şahin dk.63), Arda Kılıç, Muhammet Turhan, Kasım Alperen Köşker (Furkan Arda Kabaca dk.75), Mustafa Kuzey Kaşık, Orçun Kaan Biçer

Goller: Talha Kirman (kk. dk.9) Fahri Yağız Parlak dk.22 (Amasyaspor), Arda Kılıç dk.64, Şahin Dik dk.90 (pen) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Bayram Enes An (Amasyaspor), Arda Kılıç, Mustafa Kuzey Kaşık, Furkan Arda Kabaca (Giresunspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

