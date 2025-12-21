TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 Pazarspor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, Pazarspor'u 2-1'lik skorla geride bıraktı. Maçın gollerini Fahri Yağız Parlak ve Fatih Ergen kaydetti.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Pazarspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Refik Erim, Hakan Dursun
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan, Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Burak Özbakır, Mustafa Acar, Fahri Yağız Parlak (Okan Keklik dk.90)
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Şükrü Göksu Öner (İbrahim Metin dk.46), Emre Akgün, Niyazi Kılıç, Ali Burak Atmaca (Cengiz Özuslu dk.31), Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu
Goller: Fahri Yağız Parlak dk. 63, Fatih Ergen dk.77 (Amasyaspor), Cengiz Özuslu dk. 83 (Pazarspor)
Sarı kartlar: Kerem Fidan, Polat Abay, Onur Kolay, Burak Özbakır (Amasyaspor) Gökmen Aydoğdu (Pazarspor) - AMASYA