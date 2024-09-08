Amasyaspor, Muğlaspor'a 2-1 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 2024-2025 sezonunun birinci haftasında sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 2024-2025 sezonunun birinci haftasında sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 2-1'lık skorla mağlup oldu.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Talha Öztürk xx, A. Melih Karaduman xx, Cihat Sevi xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Muhammed Enes Doğan x, Ahmed Kağan Gürbüz xx (Mustafa Ethem Erboğa dk.78 x), Sabit Hakan Yılmaz x (İlhan Topatar dk.62 x), Berkay Arslan x, Fatih Kıran x, Emre Işık x (Oğuzhan Öztürk dk.62 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x, Buğra Çağlıyan x (Hüseyin Türkyılmaz dk.72 x), Onur Paksoy x (Mert Ilıman dk.73 x)
Muğlaspor: Akil Şakirt x, Sırat Yeşilördek x, Mehmet Eksik x, Çağrı Bülbül x, Tuğay Adamcıl xx, Tayfun Tatlı x (Oğuzhan Erdoğan dk.87 x), Fatih Taşdelen x (Savaş Yılmaz dk.73 x), Serhat Enes Çalışan x, Cemal Kızılateş x (Mustafa Köroğlu dk.82 x), Yalçın Eycan Kaya x, Furkan Demir xx (Mehmet Anıl Yörük dk.87 x)
Goller: Ahmed Kağan Gürbüz dk.25 (Amasyaspor), Tuğay Adamcıl dk.56, Furkan Demir dk.65 (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Mert Ilıman (Amasyaspor), Serhat Enes Çalışan, Sırat Yeşilördek, Savaş Yılmaz (Muğlaspor) - AMASYA