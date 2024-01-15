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Amasyaspor FK, 8 yeni transferini tanıttı

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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Amasyaspor FK, devre arasında kadrosuna kattığı 8 yeni transferini basına tanıttı. Başkan İbrahim Karaman, takıma güç katacağına inandıkları futbolcularla üst sıraları hedeflediklerini belirtti.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Amasyaspor FK, devre arasında kadrosuna kattığı 8 yeni transferini basına tanıttı.

Hacı Ramazan Özkanlı, Muhammed Fatih Kunat, Fatih Çıplak, Berkan Aslan, Burak Temir, Muzaffer Doğan, Sefa Tunç ve Miraç Furkan Türközü, sezonun ikinci yarısında yeşil-beyazlı takım için mücadele edecek.

Aralarına yeni katılan futbolcularının takıma güç katacağına inandıkları isimler olduğunu belirten Amasyaspor FK Başkanı İbrahim Karaman, "2. yarı daha iyi bir kadro ve anlayışla grubumuzu üst sıralarda bitirip Play-off'lara katılmayı hedefliyoruz" dedi. Karaman, 17 yıllık aranın ardından 2022 yılında 3. lige yükselen kulübe daha çok destek verilmesi halinde hedeflerine ulaşabileceklerini vurguladı.

Takımın ikinci yarı hazırlıklarına katılan yeni transferlerden golcü Miraç Furkan Türközü, "İkinci devre beklentilerin çok olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

15 takımın yer aldığı grupta 17 puanla 10. sırada bulunan takımın hedeflerinin gerisinde kalması üzerine kadroda değişiklikler yaşandığına değinen Amasyaspor Genel Kaptanı Emre Boğa ise, "Gelen oyunlarımız takımımızı ileriye taşıyacak oyuncular. Transfer konusunda da süreç son dakikaya kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda kulüp yöneticileri, futbolcular ve gazeteciler birlikte fotoğraf çektirdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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