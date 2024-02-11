Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği-1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Hamza İpekci attı.
TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği-1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.
Stad: 12 Haziran
Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Rıdvan Çevik xx
Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Onur Şirin x, Can Morgül x, Burak Temir x (Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 60 x), Hakan Kuş x (Güney Tutcuoğlu dk. 55), Furkan Yıldırım x, Talha Mayhoş x (Mehmet Refik Can dk. 76), Batuhan Ayvaz x (Emre Işık dk. 76 x), Fatih Çiplak x (Kadir Karış dk. 23 x), Muhammed Fatih Kunat x, Miraç Furkan Türközü x
1954 Kelkit Hürriyet SK: Furkan Taş x, Ali Osman Karnapoğlu x, Mustafa Yorulmaz x (Fırat Güllü dk. 77 x), Bedirhan Salih x (Mehmet Ali Akın dk. 69 x), Hamza İpekci xx (Sercan Besler dk. 77 x), Batuhan Recep Atay x (Mehmetcan Yıldırım dk. 31 x), İdris Güneş x, Abdullah Sezgin x, Emre Kars x, Abdulvahap Kaya x, Orkun Ahmet Dedeoğlu x (Musa Bulut dk. 69 x)
Gol: Hamza İpekci (dk. 38) (1954 Kelkit Hürriyet SK)
Sarı kartlar: Muhammed Kunat, Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay (Amasyaspor), Emre Kars, Mustafa Yorulmaz (1954 Kelkit Hürriyet SK) - AMASYA