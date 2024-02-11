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Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu

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TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği-1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Hamza İpekci attı.

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği-1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stad: 12 Haziran

Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Rıdvan Çevik xx

Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Onur Şirin x, Can Morgül x, Burak Temir x (Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 60 x), Hakan Kuş x (Güney Tutcuoğlu dk. 55), Furkan Yıldırım x, Talha Mayhoş x (Mehmet Refik Can dk. 76), Batuhan Ayvaz x (Emre Işık dk. 76 x), Fatih Çiplak x (Kadir Karış dk. 23 x), Muhammed Fatih Kunat x, Miraç Furkan Türközü x

1954 Kelkit Hürriyet SK: Furkan Taş x, Ali Osman Karnapoğlu x, Mustafa Yorulmaz x (Fırat Güllü dk. 77 x), Bedirhan Salih x (Mehmet Ali Akın dk. 69 x), Hamza İpekci xx (Sercan Besler dk. 77 x), Batuhan Recep Atay x (Mehmetcan Yıldırım dk. 31 x), İdris Güneş x, Abdullah Sezgin x, Emre Kars x, Abdulvahap Kaya x, Orkun Ahmet Dedeoğlu x (Musa Bulut dk. 69 x)

Gol: Hamza İpekci (dk. 38) (1954 Kelkit Hürriyet SK)

Sarı kartlar: Muhammed Kunat, Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay (Amasyaspor), Emre Kars, Mustafa Yorulmaz (1954 Kelkit Hürriyet SK) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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