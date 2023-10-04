Amasya İl Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetliyor

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarını denetlemeye devam ediyor. Öğrenci servislerinde yapılan denetimlerde, çocuklara servise binme inme, tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarını denetlemeye devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servislerinde yapılan denetimde, çocuklara servise binme inme, servis içindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılmasının önemi anlatıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.