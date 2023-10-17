Amasya'da Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde 58 motosiklet kontrol edildi, sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde 58 motosiklet kontrol edildi, sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Spor