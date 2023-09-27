Amasya'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde düzenlenen Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Yavuz Selim Meydanı'nda 16 spor branşı tanıtıldı ve gösteriler yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, sporun tabana yayılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Amasya'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde organize edilen hafta kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda 16 spor branşı tanıtıldı, gösteriler yapıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Tüm halkımıza voleybol, masa tenisi, kort tenisi, basketbol, futbol gibi branşlarla alakalı genel bir tanıtım, katılım ve onlarla beraber oynamak amaçlı alanları kurduk. Halkımızın ilgisi güzel. inşallah sporu tabana yaymak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliklerine katılan öğrencilerden 12 yaşındaki Bertuğ Yıldırım ise hokey, futbol ve tenis oynadığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.