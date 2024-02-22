Amaratspor Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon oldu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme takımlarından Amaratspor, A Grubu'nda 16 haftalık maratonu zirvede tamamladı ve şampiyonluğa erişti. Mavi beyazlılar, şampiyonluğu kazan kazan pilav kaynatıp dağıtarak kutladı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Amaratspor, 16 maçta topladığı 35 puanla şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan mavi beyazlılar, mutlu sona ulaşmanın keyfini kazan kazan pilav kaynatıp dağıtarak kutladı. Amaratspor Yöneticisi Devlet Ünlü, 16 haftalık maratonu zirvede tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, bu başarıda emeği geçen teknik heyete, futbolculara, taraftarlara ve takıma destek veren iş adamlarına teşekkür etti. - KAYSERİ