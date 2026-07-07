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Atlet Alya Gül Keskin, U16 Türkiye Şampiyonu oldu

Atlet Alya Gül Keskin, U16 Türkiye Şampiyonu oldu
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Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil eden Alya Gül Keskin, 3 bin metre yürüyüş branşında 15.25'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil eden Alya Gül Keskin, 3 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç atletlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı branşlarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Şampiyonaya Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına katılan 2012 doğumlu Alya Gül Keskin, kızlar 3 bin metre yürüyüş kategorisinde piste çıktı. Yarış boyunca temposunu koruyan genç sporcu, parkuru 15 dakika 25 saniyede tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı.

Elde ettiği 15.25'lik dereceyle U16 Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Keskin, altın madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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