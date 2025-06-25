Alvaro Morata'ya Ölüm Tehditinde Bulunan Genç Tutuklandı

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Galatasaray ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Alvaro Morata ve ailesini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir genç, Malaga'da polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Morata'nın ailesinin suç duyurusu sonrası gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, genç tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Galatasaray ve İspanya Milli Takımı'nın futbolcusu Alvaro Morata ve ailesini ölümle tehdit eden 19 yaşındaki İspanyol genç tutuklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 8 Haziran'da Almanya'da oynanan Portekiz-İspanya final maçında penaltı atışını kaçırdığı için İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Morata'yı ve ailesini, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda ölümle tehdit eden bir kişi, Malaga'da polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

Morata'nın ailesinin suç duyurusu sonrasında harekete geçen polisin yürüttüğü soruşturma sonrasında mesajı yayımlayan ve 19 yaşında bir genç olduğu belirtilen kişinin tutuklandığı açıklandı.

Malaga polisi tarafından basına verilen bilgilerde, söz konusu kişinin Morata'yı ölümle tehdit eden mesajın yayımlanmasından iki gün sonra karakola gelerek, sosyal medya hesabının çalındığı yönünde ihbarda bulunduğu ancak yürütülen soruşturmada yalan söylediğinin anlaşıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
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