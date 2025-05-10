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Alvaro Morata, Trabzonspor'a Karşı Gol Atarak 6. Golünü Kaydetti

Alvaro Morata, Trabzonspor'a Karşı Gol Atarak 6. Golünü Kaydetti
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Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 77. dakikada oyuna giren Morata, 84. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 2. golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 84. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6 yaptı. Alvaro Morata bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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