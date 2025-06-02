Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı

Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı
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Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu. Forma giymek istediği takımı açıklayan Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.

Sezonun ortasında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu. 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde konuşan yıldız isim, gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı.

"GETAFE'DE OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

" İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna cevap veren Morata, "Getafe. Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." dedi.

SEVİLLA İDDİALARI

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarına cevap veren İspanyol golcü, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim. Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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