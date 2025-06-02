Alvaro Morata, Gelecekte Getafe'de Oynamak İstiyor

Alvaro Morata, Gelecekte Getafe'de Oynamak İstiyor
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Galatasaray'lı futbolcu Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kampında yaptığı açıklamada gelecekte Getafe'de oynamak istediğini ifade etti. Morata, Sevilla'dan aldığı teklif iddialarını yalanlarken, Galatasaray ile sözleşmesinin 6 ay daha sürdüğünü belirtti.

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte Getafe'de oynamak istediğini söyledi.

Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
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