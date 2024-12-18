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Alucra'ya Yeni Spor Aletleri Tahsis Edildi

Alucra'ya Yeni Spor Aletleri Tahsis Edildi
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Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alucra ilçesindeki tesislere 29 yeni spor aleti kurarak vatandaşların hizmetine sundu. Alucra Gençlik ve Spor Müdürü Murat Akın, desteklerinden dolayı il müdürlüklerine teşekkür etti ve spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerini tesislere davet etti.

Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Alucra ilçesindeki tesislere spor aletleri tahsis edildi.

Alucra Gençlik ve Spor Müdürü Murat Akın, gazetecilere, kasımda yapılan ihale sonucunda, ilçedeki tesislere 29 spor aleti kurulduğunu söyledi.

Akın, spor salonlarındaki yeni ekipmanların vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, "İlçemizde uzun süredir eksikliği hissedilen spor aletleri, il müdürlüğümüzün desteğiyle temin edilerek kuruma teslim edildi. Kurulumları tamamlanan cihazlarla spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi kurumumuza davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Spor
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