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Altyapı Kadın Milli Takımı, Shanghai Future Star Turnuvası'nda sahne alıyor

Altyapı Kadın Milli Takımı, Shanghai Future Star Turnuvası'nda sahne alıyor
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Çin'in Şanghay kentinde 20-28 Haziran 2026'da düzenlenecek Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele edecek Altyapı Kadın Milli Takımı, ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor. Millilerin maç programı da belli oldu.

Çin'in Şanghay kentinde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele edecek olan Altyapı Kadın Milli Takımı, ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor.

Shanghai Future Star Turnuvası, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenleniyor. Turnuvada boy gösterecek olan Altyapı Kadın Milli Takımı da ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor.

Millilerin turnuvadaki maç programı şu şekilde:

22 Haziran Pazartesi

13.00 UC Berkeley- Türkiye

23 Haziran Salı

19.00 Shangay - Türkiye

24 Haziran Çarşamba

13.00 UC Türkiye - Bulgaristan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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