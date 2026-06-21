Altyapı Kadın Milli Takımı, Shanghai Future Star Turnuvası'nda sahne alıyor
Çin'in Şanghay kentinde 20-28 Haziran 2026'da düzenlenecek Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele edecek Altyapı Kadın Milli Takımı, ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor. Millilerin maç programı da belli oldu.
Çin'in Şanghay kentinde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele edecek olan Altyapı Kadın Milli Takımı, ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor.
Shanghai Future Star Turnuvası, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenleniyor. Turnuvada boy gösterecek olan Altyapı Kadın Milli Takımı da ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor.
Millilerin turnuvadaki maç programı şu şekilde:
22 Haziran Pazartesi
13.00 UC Berkeley- Türkiye
23 Haziran Salı
19.00 Shangay - Türkiye
24 Haziran Çarşamba
13.00 UC Türkiye - Bulgaristan - İSTANBUL