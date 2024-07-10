Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Aziz Ayşe Andaç Erkek Hafızlık Kursu'nda Etkinlik Düzenledi

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altunhisar İlçe Müftülüğüne bağlı Aziz Ayşe Andaç Erkek Hafızlık Kursu'nda eğitim alan çocuklara yönelik sportif ve eğitsel faaliyetlerin yer aldığı etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte darttan, langırta, masa tenisinden, geleneksel okçuluğa, futboldan, voleybola, badmintona kadar birçok sportif faaliyet yer aldı. Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar, derse bir süre ara vererek kurs bahçesinde doyasıya eğlendi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak; "Yıl boyu devam eden farklı etkinliklerimize, yaz döneminin gelmesi ve Kuran Kurslarımızın faaliyete girmesiyle, özellikle hafızlık kurslarımızla öğrencilerimize bir nebzede olsa rahatlatacak, kurslarımıza heyecan getirecek faaliyetlerimizi düzenlemeye başladık. Manevi değerlerimizi ayakta tutacak gençlerimizin emrindeyiz. İnşallah yaz dönemi boyunca tüm kurslarımızda etkinlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - NİĞDE