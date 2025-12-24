Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Altınpost Giresunspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-23 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta yaşanan arbede sonrası bazı oyuncular kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-23 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 15-13 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 28-23 galip ayrıldı.

Öte yandan, maçın ikinci yarısında oyuncular arasında arbede yaşandı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona eren arbedenin ardından Altınpost Giresunspor'dan Şener Can, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan Emirhan Aydemir, Eren Alp Mete ile Kayra Mete kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi