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Altınova Yaz Spor Akademisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altınova Yaz Spor Akademisi başladı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi bu yıl 14'üncü kez start aldı.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi bu yıl 14'üncü kez start aldı. 5 branşta açılan kurslara katılan 300 öğrenciye malzemeleri törenle dağıtıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak hedefindeyiz. Geleneksel hane getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14'üncüsünü açıyoruz. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun etmektedir" dedi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise, gençlere spora yönelmeleri konusunda tavsiyede bulunarak, "Belediyemize teşekkür ediyoruz. Sizlere sunulan imkanlardan yararlanmanızı bekliyoruz" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Oral Yalova Spor Haberler

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