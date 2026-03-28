Altınordu zorlu sınavda Muğlaspor'a karşı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 1'e indiren düşme hattındaki 22 puanlı Altınordu, yarın deplasmanda 65 puanlı zirve takipçisi Muğlaspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 33'üncü hafta maçında Berkay Ağış düdük çalacak. Sezonun ilk yarısında evinde rakibine 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek lige tutunma hedefini sürdürmek istiyor. İç sahada namağlup ünvanını koruyan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer Muğlaspor ise şampiyonluk umutlarını korumak için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı