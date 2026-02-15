Altınordu'da Şimşek puanla başladı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, yeni teknik patronu Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la 1-1 berabere kalıp puanı aldı. Maça hızlı başlayan Altınordu 13'üncü dakikada Karşıyaka'dan yeni transferi Hamza'nın golüyle öne geçti.
Kırmızı-lacivertliler uzun süre maçı galip götürse de 71'inci dakikada gole engel olamadı. Şimşek yönetiminde 1 puanı hanesine yazdıran Altınordu, 15 puana yükselse de ateş hattında kaldı. Altınordu'dan önce 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcisi Altay'ı çalıştıran Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarla 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.