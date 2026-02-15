Haberler

Altınordu'da Şimşek puanla başladı

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. Maçta Hamza'nın 13'üncü dakikada attığı gol ile öne geçmiş olan Altınordu, sonradan yediği golle beraberliği kurtardı.

Kırmızı-lacivertliler uzun süre maçı galip götürse de 71'inci dakikada gole engel olamadı. Şimşek yönetiminde 1 puanı hanesine yazdıran Altınordu, 15 puana yükselse de ateş hattında kaldı. Altınordu'dan önce 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcisi Altay'ı çalıştıran Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarla 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
