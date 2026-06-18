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Altınordu, Kerem Matışlı'nın Parlamasından Pişmanlık Yaşıyor

Altınordu, Kerem Matışlı'nın Parlamasından Pişmanlık Yaşıyor
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Altınordu, altyapısında yetersiz bularak yollarını ayırdığı Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı'nın son dönemde gösterdiği performansla pişmanlık yaşıyor. Genç kalecinin Galatasaray ile anılması, Altınordu'nun bonservis gelirinden mahrum kalmasına neden olacak.

ALTINORDU, altyapısında forma giyerken yetersiz bulunması nedeniyle yollarını ayırdığı Bursaspor'un kalecisi Kerem Matışlı'nın (19) son dönemde yıldızının parlamasıyla pişmanlık yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, ismi son dönemde Galatasaray'la anılan Kerim'in transferi gerçekleşmesi halinde bonservis ücretinden pay elde edemeyecek. İzmir ekibi, Kerem'in 12-23 yaş aralığında oynadığı yıllar için sadece yetiştirme bedeli alabilecek.

Futbola 2016'da İnegöl Kafkasspor'da başlayıp, bir yıl sonra 10 yaşında İzmir temsilcisine transfer olan genç file bekçisi, 2017-21 yılları arasında Altınordu altyapısında görev yaptı. O dönem yetersiz bulunan Kerem, 2021'de amatör lisansla Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlılarda 2023'te profesyonel sözleşme imzalayan genç eldiven, geçen sezon 2'nci Lig'de 25 maçta görev yapıp, 10 gol yedi, 16 maçta kalesini gole kapattı. 1.95'lik file bekçisinin tüm satış haklarının Bursaspor'da olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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